Mercado do Campeonato de Portugal com várias novidades

Confira as principais movimentações do mercado do Campeonato de Portugal

>> Os Belenenses

João Oliveira terminou a carreira por motivos profissionais e deixou o Belenenses, segundo classificado da série E do Campeonato de Portugal. O defesa, 29 anos, estava nos azuis do Restelo desde 2019/20, sendo que nesta temporada contava com oito partidas realizadas. Na formação, passou por Benfica, Sporting, E. Amadora e Académica.

>> Castro Daire

Gabriel Tchó Tchó, brasileiro de 22 anos que jogava no GD Parada, assinou pelo Castro Daire. O médio-ofensivo contava com cinco golos em 14 jogos no emblema da AF Viseu.

>> Imortal

José Miguel, avançado de 27 anos, ex-Portimonense B é reforço do Imortal de Albufeira até final da presente temporada. O avançado fez formação no Inter de Almancil e Portimonense. Com apenas 19 anos faz a sua estreia na equipa principal dos Alvinegros, comandados por Lázaro Oliveira, tendo ainda feito oito jogos pela equipa principal antes de ser emprestado ao Moura onde permaneceu duas temporadas. José Miguel, representou ainda Tourizense, Vitória de Sernache, Esperança de Lagos, Oliveira do Hospital e na presente temporada estava no Portimonense B. O agora reforço do Imortal já leva 148 jogos realizados, tendo marcado 19 golos.

>> Leça

Pouco utilizado pelo técnico Luís Pinto, o avançado luso-espanhol, David Calderón abandonou o plantel leceiro. O jogador de 22 anos, veio do Oriental Dragon e esta época realizou sete partidas pelos matosinhenses

>> Louletano

O Louletano, líder à condição com 25 pontos, (mais dois jogos) na Série F. contratatou o avançado brasileiro de 19 anos, Miguel Augusto, que atuava na Portuguesa dos Desportos. Miguel Augusto chega agora a Portugal naquela que será a sua primeira experiência na Europa. Tem contrato até final da presente temporada.