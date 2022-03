Mercado do Campeonato de Portugal com novidades a sul

Os Belenenses contratou Duarte Coelho e o Olhanense reforçou-se com Ricky Duarte

Os Belenenses, líder da Série E do Campeonato de Portugal, comunicou que Duarte Coelho, ex-Pinhalnovense, reforça o plantel de Hugo Martins. O defesa central já tinha passado pelo emblema da Cruz de Cristo enquanto júnior, tendo sido vice-campeão nacional de sub-19 em 2017. Agora, aos 23 anos, Dudu, como é conhecido no futebol, regressa à equipa do Restelo.

Já o Olhanense, líder da Série F do Campeonato de Portugal, anunciou, através das redes sociais, a contratação de Ricky Duarte. O avançado, de 25 anos, chega aos leões de Olhão proveniente do Peniche, onde, na presente temporada, apontou nove golos em 14 partidas. Desta forma, Ricky é mais uma opção para a linha da frente para o técnico italiano Carlo Perrone.

O Ferreira de Aves, nono classificado da Série C do Campeonato de Portugal, anunciou a chegada de Ivan Carvalho, por empréstimo do Sintrense. O avançado, de 23 anos, fez parte da formação no Sporting e passou ainda pelo Real, Linda-a-Velha, Sacavenense, Águias do Moradal e Alcains. Ivan conquistou a primeira divisão da AF Lisboa de Juniores A em 2016/17.