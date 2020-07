Mercado do Campeonato de Portugal ao rubro: fique a par das novidades

Acompanhe a par e passo as movimentação no mercado do Campeonato de Portugal.

Espinho João Ricardo renova

O médio João Ricardo acertou a renovação de contrato com o Espinho.

Torreense: Zarabi próximo

O central Kiko Zarabi (ex- Covilhã) está perto de assinar pelo Torreense.

Cerveira: João Sá na baliza

O Cerveira assegurou a continuidade do guarda-redes João Sá.

Cova da Piedade: Toni Pereira comanda

António Pereira foi o escolhido da SAD do Cova da Piedade para treinar a equipa.

Sanjoanense: Sandro é reforço

Sandro Fonseca, central de 23 anos ex- AD Oliveirense, assinou pela Sanjoanense.

SJ Ver: Aranha mantém-se

O médio André Aranha, autor de três golos esta época, renovou pelo São João de Ver.

Loures: Cinco novidades

Hidalgo, Marco Airosa e Hugo Santos são reforços do Loures. Diogo Melo foi promovido dos juniores e Raphael renovou.

Sacavenense: Bebé até 2021

O polivalente defesa Carlos Bebé vai ficar mais um ano no Sacavenense.

Oleiros: Fábio Pereira assume

Fábio Pereira, que orientava o União da Madeira, é o novo treinador do Oleiros.

L. Évora: Diogo está fechado

O Lusitano de Évora anunciou a entrada do médio Diogo Conceição, ex- Coruchense.

Canelas Paulo Lopes firmado

O defesa Paulo Lopes, que era capitão do Leça, é reforço do Canelas.

Anadia Duas entradas

O Anadia fechou Danilo, médio ex- Lourosa, e Pedro Silva, avançado ex- Valadares.

Ideal: Caras novas a dobrar

Kevin, central ex- Valadares, e Fábio Tavares, avançado ex- Operário, reforçaram o Ideal.

Mortágua: Duda assegurado

Duda, lateral polivalente de 24 anos, continuará no Mortágua em 2020/21.

O. Hospital: André Fontes em casa

André Fontes, médio com 48 jogos na I Liga, está de volta ao O. Hospital, onde se formou.

1.º de Dezembro: Hugo garantido

O guarda-redes Hugo Cardoso, de 33 anos, prolongou a ligação ao 1.º de Dezembro.

Moncarapachense: Uva continua

André Uva, lateral-esquerdo de 30 anos, renovou pelo Moncarapachense.

Olhanense: Kaká vem do Vizela

A defesa do Olhanense foi reforçada com a entrada do lateral-esquerdo Kaká, ex- Vizela.

Condeixa: Felipe promovido

Felipe Araújo, lateral que jogava nos juniores do Condeixa, subiu à equipa principal.