Limianos vê Fábio Pimenta sair, enquanto o Espinho contratou Lima Pereira

Limianos e Espinho, das séries A e C do Campeonato de Portugal, têm novidades nos respetivos plantéis. No clube de Ponte de Lima, o ponta-de-lança Fábio Pimenta, autor de sete golos em nove jogos, rescindiu amigavelmente. Nos tigres, o central Lima Pereira, 27 anos, é reforço. O defesa representava o Felgueiras 1932, da Liga 3, pelo qual só fez um jogo.