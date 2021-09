Kakuba, à direita, jogava no Cova da Piedade

Lateral tem uma longa experiência no futebol português.

O defesa esquerdo Alex Kakuba, de 30 anos, ex-Cova da Piedade, é reforço do Louletano. O jogador natural do Uganda representou ainda Águeda, Esperança de Lagos, Covilhã, Estoril e Feirense no futebol português.

O Louletano, recorde-se, integra a Série F do Campeonato de Portugal, tendo empatado (1-1) em casa do Imortal na primeira jornada.