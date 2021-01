Mercado a mexer no Campeonato de Portugal: reforços em quatro clubes

Tirsense e Amora reforçaram a baliza, Oliveira do Hospital anunciou um defesa e o Moura tem um ala que jogava no Vitória de Setúbal

O Tirsense anunciou esta quinta-feira a contratação de Nuno Costa. O guarda-redes de 22 anos, que representava o Trofense, reforça a equipa da série B do Campeonato de Portugal. Formado no Paços de Ferreira, Nuno Costa representou ainda Freamunde, Pedrouços, Mirandês e Chaves Satélite.

Zé Maria reforça o Oliveira do Hospital



O Oliveira do Hospital, quarto classificado da série E do Campeonato de Portugal, contratou Zé Maria. O defesa central de 20 anos jogava na equipa de sub-23 da Académica, onde esta época fez sete jogos. Zé Maria já será opção para o treinador Tozé Marreco na receção, sábado, ao Mortágua.



Tiago Nascimento no Moura

Tiago Nascimento, ex-Vitória de Setúbal, é o último reforço do Moura, da série H do Campeonato de Portugal. O ala, que fazia parte do plantel setubalense e participou num jogo da equipa principal, dividiu a sua formação pelo Cova Piedade e Pinhalnovense, tendo jogado na época passada nos sub-23 do emblema sadino.

Thierry Graça para a baliza do Amora



O guardião Thierry Graça, de 26 anos, é a mais recente contratação do Amora, da série H do Campeonato de Portugal. Formado no Benfica, Thierry Graça esteve quatro anos no Estoril e na última época representou o Doxa de Chipre.