Mercado a mexer no Campeonato de Portugal: novidades em seis clubes

Acompanhe as novidades do mercado de transferências no Campeonato de Portugal. Juventude de Évora, Gondomar, Fabril, Pedras Salgadas, Fontinhas e Louletano têm novidades.

Juventude de Évora retoca o ataque

O ponta de lança Adelaja é o mais recente reforço do Juventude de Évora. O nigeriano, de 32 anos, notabilizou-se ao serviço do Farense onde ainda jogou na II Liga. Para além de Faro, Adelaja passou ainda por Mafra, Felgueiras, Marinhense e Fátima, entre outros clubes, e vai tentar ajudar os alentejanos a saírem do antepenúltimo lugar da série H do Campeonato de Portugal.

Gondomar acrescenta experiência à defesa

O lateral-esquerdo Igor Rocha deixou o Valadares e assinou pelo Gondomar, quatro na série C do Campeonato de Portugal. O jogador, de 36 anos, que ao longo da carreira passou por diversos emblemas como Naval, V. Setúbal, Santa Clara, ou Feirense, tinha chegado ao Valadares a meio da temporada passada, proveniente do Fátima, sendo que na atual marcou um golo em seis jogos.

Fabril tem novo treinador

João Nuno é o novo treinador do Fabril, contratação anunciada pelos barreirenses. O técnico, de 35 anos, que conta no currículo com passagens por Barreirense, Cova da Piedade B e Leixões (como adjunto), sucede a João Miguel Parreira no comando do clube que atualmente ocupa o penúltimo lugar da Série G do Campeonato de Portugal com três empates e quatro derrotas.

Pedras Salgadas reforça-se na AF Braga

O Pedras Salgadas, décimo na série A do Campeonato de Portugal, anunciou a contratação de Bakaramoko, extremo de 23 anos que tinha iniciado a temporada no Ribeirão (AF Braga). O costa-marfinense chegou a Portugal em 2016 para representar o Carapinheirense e entretanto passou por Cova da Piedade B, Varzim, Leiria e Tirsense.

Fontinhas colmata lesão grave de Rafa Santos

O guarda-redes Jefferson Souza, que se encontrava sem clube depois de ter saído do Valadares, na temporada passada, está de regresso ao ativo para reforçar o Fontinhas, quinto classificado da série G do Campeonato de Portugal. O brasileiro, de 26 anos, vem colmatar a lesão grave sofrida por Rafa Santos no jogo com o Praiense, obrigando o guardião a intervenção cirúrgica.

Louletano regista uma saída

O central brasileiro Carlos Chabá, titular da equipa do Louletano, abandonou o clube para ir jogar para o campeonato de Malta. O atleta de 26 anos é da formação do São Paulo e estava há três épocas no emblema algarvio.