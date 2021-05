Marítimo B-Canelas 2010 terminou com ambiente tenso: "Vou tratar deste artista"

O Marítimo B recebeu e venceu o Canelas 2010 por 4-3, num jogo da segunda jornada da fase de acesso à Liga 3. No final, ouviram-se insultos dirigidos ao árbitro da partida.

Marítimo B e Canelas 2010 defrontaram-se, no domingo, na segunda jornada da fase de acesso à Liga 3, com a vitória a cair para a equipa madeirense, por 4-3. Num jogo polémico, com penáltis e expulsões, ouviram-se insultos no final, por parte de um elemento afeto aos gaienses, dirigidos ao árbitro João Matos.

"Eu vou tratar deste artista, esta merda é uma vergonha. Olha para mim, ó artista. Hoje roubaste-me, és um ladrão. Foste para Viana para subir mas vais descer outra vez", pode ouvir-se na reportagem da RTP Madeira, sem que se perceba a identidade do autor dos comentários.

Tiago Margarido, treinador do Canelas 2010, também se mostrou crítico com a equipa de arbitragem. "Obviamente que o Marítimo B tem bastante mérito, mas hoje fomos muito condicionados pela equipa de arbitragem. Na dúvida, [a decisão] caía para o Marítimo B. (...) Não é a imagem do Canelas. É a imagem do FC Porto, Benfica, Sporting, Belenenses... tem a ver com alguém que trabalhou a semana toda, que se dedicou bastante ao jogo, e foi prejudicado. Não tem nada a ver com o Canelas", comentou o técnico.

Já no tempo extra do encontro, o médio André Salvador foi expulso e, nos minutos seguintes, outras duas expulsões para elementos da equipa técnica do clube nortenho.

O Marítimo B ocupa o segundo lugar da Série 3 da fase de acesso à Liga 3, com três pontos. O Canelas 2010 é quarto, e último, com um ponto.