Avançado alinhava ao serviço do Brito.

O ponta de lança João Marna é reforço para o ataque do Marinhense, que disputa a Série C do Campeonato de Portugal.

O atleta guineense, de 25 anos, que alinhava no Brito SC, da Série A, já estará ao dispor de Rui Sacramento para a receção deste domingo ao U. Santarém, ao contrário dos brasileiros Gleydisson e Pelagio e o senegalês Alphonse Mendes, que rescindiram com o clube da Marinha Grande por mútuo acordo.