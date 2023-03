Agressão do guarda-redes na AF Santarém: "Não voltarão a representar o clube"

Espinheirense já se tinha pronunciado e, no início da tarde desta segunda, o outro clube envolvido no episódio também reagiu

O Marinhais, clube da segunda divisão da AF Santarém, também já reagiu às bárbaras agressões que marcaram o encontro com o Espinheirense. O clube repudiou os episódios e prometeu medidas fortes para quem passou dos limites.

"Na nossa visão nenhum ato de violência é justificável, seja ele menor ou maior, e é com grande tristeza que assistimos a todos os episódios dentro e fora do campo. No entanto, queremos ser (como sempre) justos nas nossas decisões e iremos analisar ao detalhe todos os momentos e agir em conformidade com os infratores que ontem mancharam, inequivocamente, o nome do Grupo Desportivo de Marinhais. Todos os atletas ou agentes ligados ao GDM que tenham revelado condutas impróprias serão punidos e não voltarão a representar o clube, enquanto esta direção estiver em atividade", referiu o clube, nas redes sociais.

Pedindo desculpa "às crianças, às famílias e aos adeptos que se deslocaram ao Complexo Desportivo", o clube prometeu "não desistir de limpar sempre o bom nome da instituição".

Francisco Lacão, guarda-redes do Marinhais que agrediu de forma bárbara o avançado Gonçalo Martins no encontro com o Espinheirense, da AF Santarém, anunciou o ponto final na carreira de futebolista, esta segunda-feira.

O Espinheirense, o outro clube envolvido, já tinha reagido ao triste episódio, esta segunda-feira.

"No jogo entre o Grupo Desportivo de Marinhais vs Atlético Clube Recreativo Espinheirense assistimos a uma agressão bárbara por parte do guarda-redes adversário a um jogador da nossa equipa como se pode ver no vídeo. Felizmente o nosso jogador está bem, mas podia ter sido muito grave. Esperamos que Associação de Futebol de Santarém tenha mão pesada para esta agressão bárbara que ontem assistimos em campo", referiu o clube, num comunicado também lançado nas redes sociais.