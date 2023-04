Manuel Monteiro deixa Esperança de Lagos, David Antão continua no Ferreiras

Clubes algarvios que desceram aos distritais têm apostas diferentes a nível dos treinadores.

Os algarvios Esperança de Lagos e Ferreiras baixaram aos Distritais, depois de uma época conturbada, na Série D do Campeonato de Portugal, e começaram já a tomar medidas para a temporada de 2023/24. Assim, em Lagos, o treinador Manuel Monteiro não vai permanecer à frente dos destinos do Esperança, e, ao invés, o Ferreiras mantém a confiança no técnico David Antão, que conduzira a equipa, precisamente há um ano, à subida ao Campeonato de Portugal.

Este emblema, do concelho de Albufeira, aproveitou ainda o final da época para enaltecer o papel e a carreira de Peixinho, homenageando um jogador que cumpriu 13 anos de dedicação ao clube, durante os quais ganhou três Distritais, três Supertaças do Algarve e uma Taça do Algarve.