Manuel Monteiro assume comando técnico da equipa do Ribeirão

Experiente treinador substitui João Salgueiro e já orienta este sábado a equipa na primeira jornada, fora, frente ao Pevidém.

Manuel Monteiro é o novo treinador do Ribeirão, equipa que este ano está de regresso ao Campeonato de Portugal (Série A). O técnico já se estreia no sábado no banco, no desafio da primeira jornada, no terreno do Pevidém.

João Salgueiro (ex-Santa Maria) iniciou os trabalhos da pré-temporada, mas saiu do cargo ainda antes do início da competição. Perante isso, a Direção liderada por Pedro Faria apostou na larga experiência de Manuel Monteiro, que já orientou o Leixões e Fafe na II Liga, tendo ainda passagens por diversos clubes no Campeonato de Portugal. Na época passada esteve no Esperança de Lagos, equipa que assumiu a meio da época.

O plantel do Ribeirão está ainda em construção, aguardando-se para breve a chegada de alguns reforços.