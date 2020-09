Mantorras regressou a Alverca e deixou promessa para o futuro

Mantorras com a camisola do Alverca

Antigo avançado visitou as instalações do clube ribatejano, que chegou a representar.

O Alverca contou esta terça-feira com uma visita especial nas suas instalações: Pedro Mantorras, antigo avançado que deu nas vistas com as cores dos ribatejanos e, mais tarde, jogou no Benfica, regressou a uma casa onde foi feliz.

Mantorras esteve com Fernando Orge, presidente do Alverca, e com Artur Moraes, CEO da SAD, recordando a passagem pelo emblema que chegou a militar na I Liga.

De acordo com a nota informativa publicada no site do clube, Mantorras comprometeu-se a regressar para assistir a um jogo da equipa principal do Alverca, assim que os adeptos puderem regressar aos estádios.

O antigo internacional angolano, agora com 38 anos, representou o Alverca entre 1999 e 2001, ano em que se mudou para o Benfica. Acabaria por terminar a carreira - marcada por várias lesões graves - na Luz, em 2010/11.