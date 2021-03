Mamadou Traoré: de Torres Vedras para a seleção do Mali

Central compete no Campeonato de Portugal e estreia-se naquela seleção africana

No terceiro escalão português alinham vários jogadores internacionais por diferentes países. Um deles é Mamadou Traoré, central de 26 anos do Torreense que pela primeira vez foi chamado a representar a seleção do Mali.

"É a minha primeira chamada à seleção. Estou a realizar um sonho e já esperava por isto há bastante tempo.

Estou num bom momento e sinto que posso ajudar a equipa, se o treinador assim entender", afirmou a O JOGO, em vésperas da partida do Mali em Conakri, frente à Guiné.

Os malianos já estão apurados para a fase final da CAN'2021, mas tentam ainda assegurar o primeiro lugar do grupo. Com 1,90m e 82 kg de peso, Traoré vai tentar pôr em prática os seus pontos fortes. "No que sou melhor é no passe, no desarme e no jogo aéreo", considera.

Sobre a campanha do Torreense, comenta: "Está a correr bem! Estamos a fazer um bom campeonato.

A equipa pratica bom futebol. Esperamos atingir o primeiro objetivo que é passar a fase seguinte e depois lutar pela subida. A nível pessoal, tenho jogado sempre, feito boas exibições e ajudado a equipa a atingir os objetivos", diz, contando depois que, pelo que sabe, há clubes profissionais atentos aos seus desempenhos: "Tenho ambição de jogar na I Liga e sinto-me preparado. É uma questão de oportunidade. Sei que alguns clubes me estão a seguir e vamos ver o que acontece no futuro."