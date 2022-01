Mais um reforço para o plantel do Louletano: agora um guarda-redes

Depois de Laércio Silva, o Louletano assegurou a contratação de Leandro Turossi.

O Louletano continua ativo na abertura da janela de mercado e, após a contratação já anunciada do avançado brasileiro Laércio da Silva, contratou o guarda-redes brasileiro Leandro Turossi, de 29 anos, ex-Marinhense.

Leandro começou a carreira no Algarve, como juvenil no Quarteirense. Em Portugal jogou ainda no Inter de Almancil, Moncarapachense, Olhanense, Farense B, Castrense, Praiense e Sertenanense, e regressa agora ao Louletano onde já foi jogador na temporada 16/17.

Assinou até ao final da presente temporada.