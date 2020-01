Mais um reforço no Beira-Mar e várias mudanças no Campeonato de Portugal

Confira algumas das últimas movimentações de mercado nos clubes do terceiro escalão português.

De Fátima para Valadares

O experiente lateral-esquerdo Igor Rocha, de 35 anos, o médio Bruno Alves e o lateral-direito Diogo Sousa, todos provenientes do Fátima, assinaram contrato com o Valadares. Os atletas rescindiram com o clube anterior por dificuldades em receber salários em atraso e trocaram a série C do campeonato de Portugal pela série B, onde poderão estrear-se no domingo.

Mais um reforço no Beira-Mar

Depois de na véspera ter assegurado a contratação de Danny Choy (ex-Leiria), o Beira-Mar anunciou ontem a chegada do extremo esquerdo Carlos Daniel, de 25 anos, como novo reforço. O atleta esteve até agora ao serviço do Fátima, onde alinhou em 21 jogos e apontou três golos, tendo saído com rescisão na sequência dos salários em atraso no emblema.

Trofense Daniel assinou

O Trofense, da Série B do Campeonato de Portugal, acertou a contratação do extremo Daniel Liberal, proveniente dos Sub-20 do Chievo (Itália).

Montijo Zé Lúcio é reforço

O médio Zé Lúcio deixou o Loures e mudou-se para o Olímpico do Montijo, da Série D do Campeonato de Portugal.