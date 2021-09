O clube algarvio compete no Campeonato de Portugal, Série F.

O defesa direito Cândido Santos e o avançado João Mucuia, ambos angolanos, que chegam por empréstimo do Louletano até final da presente temporada e o defesa colombiano Daniel Murillo, ex-Associação Farense 1910, são reforços do Moncapachense, clube algarvio que compete no Campeonato de Portugal, Série F.