Clube anunciou mais renovações tendo em vista a nova temporada.

O Gondomar, formação que compete no Campeonato de Portugal, renovou com mais quatro jogadores. Paulinho, Fernando, Tiaguinho e Hulk farão parte do plantel às ordens de Domingos Barros na próxima época.

Nos últimos dias, o clube nortenho já tinha anunciado uma contratação, três renovações e ainda a promoção de quatro atletas ao plantel principal.