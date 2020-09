Mais duas faltas de comparência à vista no Campeonato de Portugal

Depois do Aves SAD, também os jogos de União da Madeira e Fátima SAD estão em risco.

Há mais dois jogos em risco de não se realizarem no Campeonato de Portugal. Depois de o Aves SAD ter anunciado que vai falhar a visita ao reduto do Berço, em encontro da ronda inaugural, também o União da Madeira-Vila Real (Série C) e o Caldas-Fátima (Série F) podem não ser jogados, apurou O JOGO.

O União tentou chegar a acordo com o Vila Real, alegando não ter podido treinar antes de 10 setembro e apontando ao facto de não ter jogadores inscritos. O Estádio da Ribeira Brava não poderá, também, servir como palco do encontro por determinação do delegado de Saúde local.

O Fátima SAD, por sua vez, alegou questões administrativas para não se apresentar.

Os dois encontros estavam previstos para este domingo, no fim de semana em que arranca o Campeonato de Portugal 2020/21. Na última época, a prova foi cancelada devido à pandemia de covid-19.