Luta pela subida no Campeonato de Portugal: sete vagas em aberto

Vilaverdense, Marítimo B, Salgueiros e Fontinhas juntaram-se ao Sertanense na luta pela subida.

Se o Sertanense foi o primeiro clube a garantir matematicamente a presença na fase de subida, Vilaverdense e Marítimo B (série A), Salgueiros (série C) e Fontinhas (série D) conseguiram o bilhete para a próxima fase no domingo, no entanto , ainda há mais sete vagas para atribuir.

Na série B do Campeonato de Portugal, são cinco os candidatos para dois lugares. O Paredes lidera com uma magra vantagem de três pontos para o Mirandela, terceiro, que está a um ponto do Tirsense, segundo. No entanto, Mirandela (30 pontos) e São Martinho (29) têm menos um jogo. Mais difícil está a missão do Amarante (26 pontos). Ainda a norte, o Leça (35 pontos) pode confirmar a passagem na próxima jornada, se vencer o União 1919.

A sul, Sintrense e Belenenses estão empatados no topo, com 27 pontos, seguidos de Loures (26), Pêro Pinheiro (24) e Sacavenense (22), mas estes dois últimos têm uma partida em atraso.

Por último, a série F tem três emblemas algarvios para os dois lugares livres. Olhanense e Moncarapachense estão no comando, com 30 pontos, e o Louletano tem 28. No entanto, os de Olhão estão com dois jogos em atraso e os de Moncarapacho com um.