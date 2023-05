Clube eborense atingiu a fase de subida do Campeonato de Portugal.

A direção do Lusitano de Évora formalizou a renovação do contrato com o João Nívea por duas épocas.

Os responsáveis do clube eborense, do Campeonato de Portugal, valorizaram o trabalho do técnico que conduziu a equipa à fase de subida à Liga 3, ainda a decorrer. Um marco histórico, já que na temporada transata o Lusitano de Évora estava nos distritais.