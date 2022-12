Luís Pinheiro e Cláudio Tavares reforçam defesa do Moncarapachense

Luís Pinheiro e Cláudio Tavares assinaram até ao final da temporada.

Luís Pinheiro, defesa de 22 anos, é reforço do Moncarapachense, emprestado pelo Varzim, também da Liga 3. O jovem, que fez toda a sua formação no Benfica (infantis, iniciados, juvenis, juniores, Sub-23 e equipa "B"), estava no Varzim há duas temporadas, tendo realizado pelos Lobos do Mar 22 jogos.

A formação algarvia contratou também o luso-cabo-verdiano Cláudio Tavares, de 25 anos ex-União de Santarém. O jogador que iniciou a sua formação nos iniciadas do Casa Pia, ainda passou pelo Belenenses, Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães, onde foi campeão de juniores.

Como sénior representou o Aves, tendo conquistado a Liga Revelação e a Taça Revelação, e o Mirandela.

Ambos os jogadores assinaram agora com o Moncarapachense um contrato um contrato válido até final da presente época.