Luciano Gonçalves e a agressão a árbitro na AF Porto: "Levou um soco na cara"

Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reagiu, a O JOGO, ao caso que manchou o jogo entre São Félix da Marinha e Senhora da Hora, da AF Porto.

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, reagiu a O JOGO ao caso que manchou o encontro de ontem, entre São Félix da Marinha e Senhora da Hora, da I Divisão da AF Porto, no qual Baresi, jogador do Senhora da Hora, terá agredido o árbitro André Gomes depois de ter sido expulso.

"Estamos em contacto permanente com o árbitro desde ontem, disponibilizámos todos os serviços para lhe dar apoio. Da parte da AF Porto também foi disponibilizado esse apoio e o presidente da AF Porto está empenhado em que haja um castigo exemplar. Vamos seguir com uma queixa civil contra este atleta para que seja punido desportivamente e nos tribunais civis", explicou.

O incidente ocorreu aos 77' e a partida foi dada suspensa, quando estava 0-0. O dirigente explicou que André Gomes terá levado um soco. "O árbitro foi agredido com um soco na cara, apanhou-lhe na zona do ouvido, estava de costas e estava aflito com dores. Infelizmente continuam a existir estes exemplos que em nada favorecem o futebol e o desporto em geral. Temos de ir fazendo o que nos compete, que é dar sanções exemplares e sensibilizar para que estas situações não aconteçam", concluiu.