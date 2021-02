Lourosa rescindiu com o capitão: "O presidente não me deu nenhuma explicação, foi uma surpresa"

Diogo Cunha deixou o emblema de Santa Maria da Feira, ao fim 80 jogos e 13 golos pelo clube, que milita na série D, do Campeonato de Portugal. Quanto ao futuro, o médio de 35 anos tem dois dias para procurar um novo clube

Diogo Cunha rescindiu contrato com o Lourosa, clube pelo qual realizou 80 jogos e apontou 13 golos, divididos por três temporadas no Campeonato de Portugal. A decisão foi tomada pela direção do emblema de Santa Maria da Feira e apanhou o médio de surpresa.

"O presidente [Hugo Mendes] tomou a decisão e não me deu nenhuma explicação. Foi uma surpresa porque não tenho problemas com ninguém, nem com os meus colegas ou o treinador... Agora há que seguir em frente e vamos ver o que o futuro me reserva, pois tenho mais dois dias para ser inscrito", revelou o jogador de 35 anos a O JOGO, que chegou a um acordo para deixar o Lusitânia.

Formado no V. Guimarães, Diogo Cunha destacou-se também ao serviço do Feirense, Moreirense, Chaves, Famalicão, entre outros. Em comunicado, o Lourosa agradeceu a Diogo Cunha "todo o empenho colocado ao serviço da instituição".