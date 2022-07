Lourosa: Nandinho é o primeiro reforço "sonante" para a nova época

O lateral-esquerdo esteve no Länk Vilaverdense, que subiu à Liga 3, tendo feito 16 jogos e apontado dois golos. Agora, volta ao Campeonato de Portugal para trabalhar com o treinador Luís Pinto.

Nandinho é o primeiro reforço com algum nome do Lourosa, depois de o clube ter promovido à equipa principal três jogadores, que atuavam na equipa B: Rubinho, Wilson Castro e João Couto. O lateral-esquerdo foi contratado ao Länk Vilaverdense, emblema que o jogador de 25 anos, ajudou a subir à Liga 3, com 16 jogos realizadas e dois golos marcados.

Natural de Santa Maria da Feira, tendo iniciado a formação no Feirense, Nandinho passou ainda pelo Gafanha, Sanjoanense, Marítimo e Salgueiros.

Agora, volta a "casa" e ao Campeonato de Portugal, onde vai trabalhar com o treinador Luís Pinto.