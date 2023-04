Lourosa na luta por subir à Liga 3: "O clube, os adeptos e esta equipa merecem"

Jorge Pinto assumiu o comando técnico dos lusitanistas em janeiro e conseguiu o apuramento para a fase de subida à Liga 3 na última jornada. Em apenas quatro meses, o treinador, de 45 anos, amealhou 12 vitórias e três empates, levando a equipa do nono ao segundo lugar. Apesar de o desafio ter sido grande, "as coisas correram bem".

Jorge Pinto assumiu o comando técnico do Lusitânia de Lourosa em janeiro, numa altura em que a equipa estava na nona posição. Quatro meses depois, conseguiu "o que poucos acreditavam que seria possível": qualificar a equipa para a fase de subida à Liga 3, fruto de 12 vitórias e três empates. "Tive a felicidade de encontrar um grupo de jogadores inteligentes, que assimilaram muito bem o que era pretendido. Adaptámos o nosso jogo às características dos jogadores, fomos de encontro àquilo que eles nos podiam dar de melhor para os potenciar e, semana após semana, fomos acumulando vitórias. Felizmente, as coisas correram bem", analisou o técnico frisando a O JOGO que "não havia margem para erros".

O técnico assumiu o Lourosa depois de na temporada passada ter orientado o Amarante. O desafio era grande, mas, ao mesmo tempo, tentador. "O Lourosa tem uma massa adepta muito exigente, que podia causar alguma tensão em alguns momentos, mas conseguimos tirar o melhor dos adeptos e dos jogadores. Como disse, e bem, tínhamos algum risco nesta tarefa, mas pior do que estava não podia ficar. Era um risco calculado, digamos assim", explicou Jorge Pinto, de 45 anos, afirmando, ainda, ter "a sensação de dever cumprido". "Desde o momento que entrámos nos dois primeiros lugares, ninguém nos permitia outra coisa que não fosse o apuramento. Fomos muito fortes, só uma equipa madura é que consegue chegar ao último jogo e expressar este resultado contra uma equipa que ainda estava a lutar por um objetivo. Foi muito prazeroso ver a família lusitanista toda junta."

Para a fase de subida o objetivo é, naturalmente, conquistar um lugar na Liga 3. Pela frente, o Lourosa vai encontrar Vianense, Amarante e Salgueiros. "São quatro equipas que querem subir de divisão. Equipas difíceis, com bons plantéis, com boas estruturas, por isso vamos tentar entrar fortes. Acho que termos estado ligados à ficha até ao fim foi bom para nós. Se há jogadores que sabem o que é ter finais são os meus. Ao longo destes 14 jogos, cada um era uma final e tivemos capacidade e mentalidade de suportar a carga emocional, conseguindo ganhar", atirou o treinador sem querer "fugir da responsabilidade. "Vamos fazer tudo para ficar nos dois primeiros lugares, vamos respeitar toda a gente, mas com uma ambição muito grande de chegar à Liga 3. O clube, os adeptos e esta equipa merecem isso", rematou.