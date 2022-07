Lourosa garante Marco Ribeiro para a baliza

Guarda-redes deixa o Paredes e muda-se para o Lusitânia de Lourosa.

Marco Ribeiro é o mais recente reforço do Lusitânia de Lourosa. O guarda-redes, de 27 anos, foi o titular na baliza do Paredes, que subiu à Liga 3, em 2021/22, tendo realizado 26 jogos.

Agora, volta ao Campeonato de Portugal para representar a equipa aveirense.

Natural do Porto, Marco Ribeiro fez a formação no Salgueiros e no Paços de Ferreira, por quem chegou a jogar na equipa principal. Passou ainda um ano, em 2016/17, ao serviço do Gondomar.