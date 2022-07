Didi, ex-Fafe, é o terceiro reforço assegurado pelo Lourosa

Didi, que na época passada representou o Fafe (29 jogos e três golos), é o terceiro reforço oficializado pelo Lourosa, depois das entradas do lateral-esquerdo Nandinho (ex- Länk Vilaverdense) e do avançado Ivanildo Nhaga (ex- Leça)

O médio defensivo, que na época passada representou o Fafe (29 jogos e três golos), é o terceiro reforço oficializado pelo Lourosa, depois das entradas do lateral-esquerdo Nandinho (ex- Länk Vilaverdense) e do avançado Ivanildo Nhaga (ex- Leça).

Didi, que na época passada representou o Fafe (29 jogos e três golos), é o terceiro reforço oficializado pelo Lourosa, depois das entradas do lateral-esquerdo Nandinho (ex- Länk Vilaverdense) e do avançado Ivanildo Nhaga (ex- Leça).

O médio defensivo, de 28 anos, que fez parte da formação no V. Guimarães, Braga e Benfica, já vestiu também as cores do Torreense e do Valadares.