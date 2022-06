Lourosa apresenta Luís Pinto como treinador para 2022/23

Jovem treinador orientou o Leça em 2021/22.

O Lusitânia de Lourosa anunciou este sábado Luís Pinto como novo treinador. O técnico de 33 anos, que orientou o Leça em 2021/22, foi apresentado pelo diretor-geral ao Nuno Correia.

"A direção do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube vem comunicar a contratação do treinador Luís Pinto como o novo líder do plantel principal do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube para a época 2022/23. Luís Pinto, aos 33 anos, terminou a última temporada na liderança do Leça FC, onde levou a equipa até aos quartos de final da Taça de Portugal e disputou o play-off, no Campeonato de Portugal, até à última jornada para o acesso à Liga 3.", descreveu o clube do concelho de Santa Maria da Feira.

O Lourosa, recorde-se, desceu ao Campeonato de Portugal.