Louletano volta a reforçar o plantel, agora com defesa brasileiro

Central Carlos Eduardo já pode ser opção para o encontro com o Barreirense.

O Louletano, atual líder da série F do Campeonato de Portugal, e que esta temporada se assumiu como candidato à subida, continua a reforçar a equipa. Os algarvios contrataram mais um jogador, desta feita para o eixo da defesa: Carlos Eduardo de 20 anos, ex-Esporte Clube XV de Novembro, de Piracicaba, do Campeonato Paulista Série A, Brasil.

O jogador já está no Algarve e trabalha com a equipa, podendo ser opção já no domingo, na visita que os algarvios vão efetuar ao Barreiro, para defrontara formação do Barreirense.