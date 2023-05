Louletano já tem regresso garantido ao Campeonato de Portugal

Um ano após a descida aos distritais.

O Louletano, que na temporada que findou desceu do Campeonato de Portugal para a 1.ª Divisão Distrital da AF Algarve, já tem o regresso assegurado às competições nacionais quando ainda restam quatro jornadas para disputar.

A subida foi garantida após a vitória por 4-0 sobre a formação do Esperanças, numa partida realizada no Estádio do Algarve.

A equipa de Loulé, que na presente época somou 20 vitórias consecutivas para o campeonato, é treinada por Ivo Soares, que, aos 51 anos, conquistou a sua sexta subida de divisão (Campinense em 2005/06, Lusitano VRSA em 2011/12 e 2013/14, Moncarapachense em 2019/20 e 2021/22). Esta temporada, o treinador trocou o Moncarapachense, que sob a sua orientação subiu à Liga 3, pelo Louletano, tendo até ao momento obtido números impressionantes, já que a formação algarvia regista 70 pontos em 28 jogos realizados, resultantes de 24 vitórias, um empate e duas derrotas, num percurso com 98 golos marcados e apenas 22 sofridos.

Um ano depois, o Louletano está de regresso ao Campeonato de Portugal após uma época brilhante e, na próxima temporada, vai ter a companhia do Imortal de Albufeira, que conseguiu a manutenção na prova, e também do Moncarapachense, que desceu da Liga 3. Já o Esperança de Lagos, Ferreiras e Olhanense desceram aos distritais da Associação de Futebol do Algarve.