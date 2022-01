Louletano tem 12 jogadores e dois elementos da estrutura com covid-19

Louletano a contas com um surto de covid-19

Jogo com o Olhanense, no domingo, deve ser adiado.

O Louletano, atual líder à condição da Série F do Campeonato de Portugal, com 25 pontos, contava na manhã desta quinta-feira com sete casos de covid-19. Durante o dia, todo o plantel efetuou testes que confirmaram um total de 14 positivos.

A equipa algarvia tem neste momento doze jogadores infetados e dois elementos (um adjunto e o treinador de guarda-redes) que fazem parte da equipa técnica liderada por Pedro Lomba. A formação de Loulé já comunicou ao delegado de saúde local e à Federação Portuguesa de Futebol o surto que está a atingir a equipa e, ao que tudo indica, o jogo que estava agendado para domingo no José Arcanjo, com o Olhanense, poderá vir a ser adiado.