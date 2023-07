Louletano regressa ao Campeonato de Portugal com Ivo Soares

Treinador renovou contrato após garantir a subida de divisão.

Ivo Soares renovou com Louletano por mais uma temporada, no regresso dos algarvios ao Campeonato de Portugal. O treinador de 52 anos venceu pela quarta vez o prémio de melhor treinador, atribuído pela Associação de Futebol do Algarve, (Lusitano Vila Real de Santo António, em 2012 e 2014, Moncarapachense, 2022 e Louletano, 2023) e conquistou com números descomunais o campeonato da 1ª Divisão Distrital (32 jogos, obteve 27 vitórias, 1 empate e 4 derrotas 111 golos marcados e 27 sofridos), juntando ainda a Taça do Algarve.

Ao programa "Fanáticos do Algarve", da Conect TV, que fala sobre o futebol algarvio, o treinador prometeu que o Louletano vai entrar no Campeonato de Portugal com "uma equipa competitiva e com uma mentalidade ganhadora".

"Sabemos que há três ou quatro equipas com maior investimento que nós, como são os casos do Vitória de Setúbal, Real Massamá e Moncarapachense, que vão querer regressar à Liga 3. Outra é o Lusitano de Évora, que se está a reforçar-se bem em qualidade e não em quantidade", considerou.