Louletano empata em particular contra os sub-23 do Farense

Leões de Faro inauguraram o marcador, mas o conjunto de Loulé voltou a reestabelecer a igualdade, perto do fim do duelo de preparação

O Louletano, quarto classificado da Série F do Campeonato de Portugal, aproveitando o facto de apenas jogar na próxima segunda-feira, ás 20 horas, no Estádio Algarve frente ao Imortal de Albufeira, deslocou-se esta manhã à Academia do Farense para realizar um particular com os sub-23 do Farense, que competem na Liga Revelação.

O duelo de preparação terminou com um empate a uma bola (1-1), tendo os leões de Faro sido os primeiros a marcar, por intermédio de Diogo Pina. A formação de Loulé igualou graças a Lucas Gabriel, já perto do final do encontro em solo algarvio.

A equipa dos sub-23 do Farense vai jogar a última jornada da primeira fase da Liga Revelação no próximo dia 22 de dezembro, frente ao Belenenses, num encontro que está agendado para as 15 horas e terá como palco o Estádio de São Luís, em Faro.