Louletano e Imortal acertam calendário

Louletano e Imortal de Albufeira vão defrontar-se na quinta-feira, 13 de janeiro, às 20h00, no Estádio Algarve.

O jogo entre o Louletano e o Imortal de Albufeira, referente à 10ª jornada do Campeonato de Portugal Série F, que estava agendado para o dia 20 de dezembro e que foi adiado devido aos casos de covid-19 que afetaram a formação de Albufeira, vai ser jogado na quinta-feira, 13 de janeiro, às 20h00, no Estádio Algarve.

Em caso de vitória, a formação do Louletano poderá ascender provisoriamente ao segundo lugar com 22 pontos, ultrapassando o Moncarapachense, que tem 20 pontos, e ficar a um ponto do líder Olhanense, que tem 23, mas ambos com menos um jogo.