Louletano com oito casos de covid-19 e jogo com Olhanense em risco

Jogo com o Olhanense, agendado para as 15h00 de domingo, está em risco.

O Louletano, atual líder, à condição, da Série F do Campeonato de Portugal, com 25 pontos, está com oito jogadores infetados, após testes efetuados ao SARS-CoV-2.

Segundo o O JOGO conseguiu apurar junto do Louletano, o número de casos poderá aumentar durante esta quinta-feira, já que os restantes jogadores, equipa técnica e staff da equipa algarvia irão efetuar os restantes testes.

Esta situação, pode levar também que o encontro da 13ª jornada, que vai colocar frente a frente Olhanense, segundo classificado com 23 pontos (menos dois jogos) e Louletano, primeiro com 25 pontos, que estava agendado para o próximo domingo, às 15h00, no Estádio José Arcanjo, possa estar em risco de não se realizar.