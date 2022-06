Ivo Soares no Louletano para devolver o clube ao Campeonato de Portugal

Treinador subiu o Moncarapachense à Liga 3 em 2021/22.

O Louletano, que na passada segunda-feira comemorou 99 anos de existência, anunciou Ivo Soares como treinador. Depois de uma temporada em que, pelo segundo ano consecutivo, apostou na subida à Liga 3, acabou por ser despromovido à 1ª Divisão Distrital da AF Algarve,

Ivo Soares é contratado por uma temporada, com o intuito de regressar ao Campeonato de Portugal na próxima temporada. Regressa a uma casa que bem conhece, visto que já orientou a formação de Loulé nas temporadas entre 2015 e 2017.

Ivo Iniciou a sua carreira de treinador como adjunto do Quarteirense em 2004/05, tendo passado até hoje apenas em clubes algarvios. Esteve no Juventude Campinense, onde assumiu a liderança da equipa do Concelho de Loulé em 2007/08, passou ainda pelo Farense, onde jogou 12 anos como guarda-redes, Lusitano Vila Real de Santo António, Armacenense e Olhanense. Desde 2019/20 no clube da sua terra, o Moncarapachense, Ivo Soares, que pelo segundo ano consecutivo discutiu o acesso à Liga 3, conseguiu nesta temporada levar pela primeira vez à Liga 3 uma equipa Algarvia, deixando para trás o "vizinho" Olhanense, que acabou em quinto lugar com apenas sete pontos.

Para além da subida à Liga 3, Ivo Soares conta com os três títulos de Campeão da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve, nas temporadas 2011/12 e 2013/14 pelo Lusitano de Vila Real de Santo António e em 2019/20 pelo Moncarapachense.