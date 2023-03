Lixa acusa presidente do Vila FC de ameaças: "Disse que iam ser esfaqueados..."

Jogo da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra não chegou ao fim. Lixa garante que não houve insultos racistas, conforme alega o Vila FC.

O encontro entre FC Lixa e Vila FC, disputado este domingo, a contar para a quinta jornada da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, terminou mais cedo, depois dos jogadores do Vila FC abandonarem o relvado por alegados comentários racistas.

Num comunicado emitido pelo clube pode ler-se que "não estavam reunidas as condições"."Esta decisão prende-se com o facto de, após um penálti que deu o 1-0 ao FC Lixa, a massa adepta deste clube teve uma atitude lamentável de teor racista para com um atleta da nossa equipa. O Vila FC não tolera comportamentos deste tipo e sempre pautou o seu comportamento pelo respeito de todas as instituições e todos os seus atletas".

Do lado do Lixa, o clube também emitiu um comunicado a pedir "respeito". Em declarações a O JOGO, a presidente Paula Sousa explicou a situação e falou em ameaças "Um ou dois minutos antes do nosso golo, o capitão do Vila, o jogador número cinco, ganhou um lance a dois atletas do Lixa e festejou virado para a bancada por ter conseguido aquele lance. Os meus atletas, esses sim, eram de cor. Aos 87 minutos, quando existe o penálti, em que marcamos golo, os adeptos festejaram da mesma forma que o número cinco festejou virado para eles. Aí viu-se a direção do Vila FC a entrar pelo campo dentro e a decidirem que não iam continuar o jogo", começou por explicar a dirigente que disse, ainda, que já teve acesso ao relatório do árbitro. "Tenho acesso ao relatório, feito pela equipa de arbitragem, delegado da Associação, e força de segurança, o comandante Nuno Barbosa. Não foi perceptível a nenhuma destas três entidades nenhum ato de racismo. O que é lamentável é o presidente do Vila FC ameaçar os meus diretores e jogadores que quando fossemos lá iam ser esfaqueados logo à saída do autocarro", relatou.

Questionada ainda sobre o desfecho do jogo, a presidente explicou que "o árbitro escreveu que foi a Vila FC a não voltar para o terreno de jogo" e, por isso, os "três pontos são do FC Lixa".

Até ao momento, e apesar da tentativa, ainda não foi possível ouvir do Vila FC.