Liga 3 é o objetivo do U. Santarém, mas não fecha as portas a algo mais: "Podemos pensar nisso"

O União de Santarém atravessa uma fase de bons resultados que deixa a equipa em boa posição para atacar o objetivo principal da temporada: disputar o acesso à Liga 3. Pensar na II Liga... pode acontecer.

Numa senda de três vitórias consecutivas e há nove jogos sem perder, o União de Santarém é uma das equipas em destaque neste momento no Campeonato de Portugal. Ocupa o terceiro lugar da Série F, com mais um jogo que o quarto, e os bons resultados têm aparecido devido à "ambição e ao rigor" que jogadores e equipa técnica têm depositado no trabalho diário, sublinha Acácio Santos.

O treinador da formação do Ribatejo refere que levou a "experiência do futebol profissional" para o clube e destaca as palavras "eficácia" e "coragem" para explicar o sucesso. "Dentro de campo são 11 contra 11 em 90 minutos e a mensagem que passamos é de aproveitar a oportunidade todos os dias. Os jogadores estão motivados e para sermos respeitados, temos de conquistar o nosso espaço. Só com muita ambição e muito rigor é que isso se consegue e os jogadores perceberam isso", afirma.

Sem perder há nove jogos e com três vitórias seguidas, os ribatejanos vivem dias felizes

O técnico explica que, por não ter trabalho no Campeonato de Portugal anteriormente, e por não ter um grande conhecimento do plantel, teve dúvidas sobre o sucesso que poderia ser alcançado na época, mas garante que, passados alguns jogos, começou a perceber que "era possível colocar a equipa nestes lugares". "Nunca tinha trabalhado no contexto do Campeonato de Portugal e tinha conhecimento de alguns jogadores do plantel, mas não da maioria. Não fazia ideia de como ia ser a resposta da equipa, mas passados alguns jogos, comecei a perceber que era possível colocar a equipa nestes lugares".

Com o objetivo principal de subir à Liga 3, o U. Santarém está a dar passos firmes rumo a essa meta, mas Acácio Santos não coloca de parte pensar mais além. "Play off de subida à II Liga? Eventualmente, podemos pensar nisso, mas o mais importante é estarmos focados no dia de hoje. Estamos numa fase de sucessos e há alguma expectativa sobre como vai ser o comportamento da equipa. Acima de tudo, queremos aproveitar cada momento, porque somos uns privilegiados por termos esta profissão. Queremos aproveitar estes momentos e depois as coisas surgem naturalmente. Se continuarmos a ganhar, ficamos mais próximos dos de cima. Mas quero a equipa focada no hoje e não do depois de amanhã", explica o líder.

Potenciar jogadores e colocá-los em patamares superiores é outro dos objetivos que está na mira da estrutura. "Queremos os jogadores focados no clube, mas também na carreira. Queremos que tenham essa ambição, mas sempre com os pés no chão", ressalva.

Com algumas contratações no mercado de janeiro, "de acordo com algumas necessidades", o míster diz estar "satisfeito" com o plantel que tem à disposição para atacar a segunda metade da época. "Os jogadores que chegaram em janeiro tiveram alguma dificuldade a acompanhar a intensidade dos treinos no início, mas já começam a ganhar forma e tanto o Kalika como o João Fernandes entraram bem no último jogo. Se o rendimento deles não for o esperado, não vou ficar contente. Mas a nível de trabalho, há espaço para toda a gente se expressar", vinca o técnico natural de Beja.

Depois de ter estado na I Liga em 2019/20, como treinador adjunto de Sandro no V. Setúbal, Acácio Santos assume que não esperava estar no Campeonato de Portugal, mas o projeto do União de Santarém permitiu "juntar o útil ao agradável". "Esperava estar numa I ou II Ligas, em Portugal ou no estrangeiro, devido à experiência e carreira que tenho, mas surgiu o União de Santarém e aceitei. É perto de casa e juntou-se o útil ao agradável", atira, lembrando que, depois de deixar os sadinos, teve algumas propostas que acabaram por não se concretizar. O caminho agora passa por continuar como treinador principal e subir a escalões superiores: "é, claramente, o meu foco e a minha intenção".

O TREINADOR

ACÁCIO SANTOS

40 ANOS

Estreou-se como treinador no Vasco da Gama da Vidigueira, da distrital de Beja. Teve também experiências na Malásia e na Grécia e teve a oportunidade de, como adjunto de Sandro, orientar o V. Setúbal na I Liga, em 2019/20. Agora comanda o União de Santarém, que luta pelos lugares cimeiros da Série F.

O JOGADOR

VASCO LOPES

21 ANOS, AVANÇADO

Apesar da juventude, tem sido um dos grandes destaques desta equipa. Participou em todos os 16 jogos do U. Santarém nesta época e é o principal artilheiro do plantel, com seis golos. Formado no Fabril, Benfica e Sporting, o avançado passou já por Gafanha, Vizela e Mirandela.