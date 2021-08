Lembra-se de Bruno Moraes? Tem novo clube na AF Porto

Avançado que foi campeão europeu pelo FC Porto vai voltar a jogar



Bruno Moraes é reforço do Canidelo, emblema da série 1 da Divisão de Elite da AF Porto. O luso-brasileiro, 37 anos, tinha-se retirado há duas temporadas, quando representou o Trofense, mas agora está de volta aos relvados. Chegou a Portugal em 2003/04, proveniente do Santos, para jogar no FC Porto de José Mourinho, onde venceu a Liga dos Campeões.

Passou, entretanto, por V. Setúbal, Rio Ave, Naval, U. Leiria, Gil Vicente, Varzim e Espinho, mas também por Gloria Bistrita (Roménia), Ujpest (Hungria) e ENP (Chipre).