Leça acusa SAD de "má gestão"

João Laranjeira, presidente adjunto do clube de Leça da Palmeira, afirma que a crise financeira é culpa da empresa que detém 80% da sociedade desportiva

A viver uma fase de graves problemas financeiros, o Leça, nono classificado da Série B do Campeonato de Portugal, viu o plantel fazer greve há cerca de um mês, devido a ordenados em atraso. Em resposta a esse incumprimento salarial, o presidente adjunto do Leça, João Laranjeira, afirma a O JOGO que a culpa não é do clube e que este é "vítima de uma má gestão" por parte da empresa Brownperspective Lda, detentora de uma grande fatia da SAD, referindo que os jogadores estão a par dos acontecimentos que ditaram o atraso nos pagamentos e mostrando-se solidário com eles, pedindo, contudo, compreensão quanto aos esforços para resolver o problema.

É preciso recuar a novembro de 2021, quando, através de uma movimentação de capital, o futebol sénior do Leça foi entregue à Leça Futebol Clube SAD, ou seja, "houve uma empresa, a Brownperspective, que comprou 80% das ações", explica. No entanto, a situação teve um revés em março de 2022, numa fase em que o clube se encontrava a disputar a subida à Liga 3. "A empresa abandonou a gestão da SAD, acabando por prejudicar diretamente o clube", acusa, sublinhando que "o capital desapareceu". "Para não criar dificuldades para o início desta época, o Leça acabou por fazer o pagamento de grande parte da dívida que existia aos jogadores na época passada", expôs, argumentando que o clube está "praticamente a criar dívida para pagar os compromissos da SAD", num valor que "no mínimo, atinge os 113 mil euros".

João Laranjeira conta que a Direção, empossada no final de novembro, vê duas soluções para resolver os problemas financeiros: a ajuda de um investidor capaz de assumir os compromissos "até ao final da época", ou, em alternativa, "mediar a venda desses 80%", proposta à qual a Brownperspective - constituída em 25/10/2021 e com morada fiscal em Leça da Palmeira - ainda não respondeu. O JOGO contactou o diretor geral da SAD, Roman Leonovets, com passado ligado à SAD do Aves, em 2016, e à da Sanjoanense, que respondeu não ter "qualquer cargo" na presente temporada, embora o responsável do clube afirme que o mesmo participou na construção do plantel desta época, inclusive na inscrição de jogadores.