Joshua Silva regressa a Portugal para reforçar defesa do Louletano

Central estava no FK Dainava, da Lituânia.

O Louletano, líder à condição (mais dois jogos) com 25 pontos, da Série F do Campeonato de Portugal e que esta temporada se assumiu como candidato à subida à Liga 3, contratou o defesa central Joshua Silva, de 31 anos, que estava no FK Dainava da Lituânia.

O central, que na temporada que findou esteve ao serviço do Olhanense, como sénior em Portugal já passou pelo Farense, Estrela de Vendas Novas, Torrense e Olhanense.

No estrangeiro defendeu as cores Anagennisi Epanomis, da Grécia, os polacos do Zawisza Bydgoszcz, os noruegueses do Bodo/Glimt, os alemães do Fußballclub Viktoria 1889 e do Berliner Fußballclub Dynamo. Regressa agora a Portugal depois de uma passagem pelo FK Dainava da Lituânia, para representar o Louletano, tendo assinado um contrato válido até final da presente temporada.