José Bizarro, antigo guarda-redes, assume comando técnico do Oleiros

Equipa do Campeonato de Portugal é o 11.ª que o antigo guarda-redes vai orientar.

José Bizarro é o novo treinador do Oleiros. O clube que milita no Campeonato de Portugal anunciou este domingo, na sua página oficial do Facebook, que o antigo guarda-redes vai assumir o comando técnico da sua equipa sénior.



"O campeão do Mundo José Bizarro é o novo homem do leme. Desejamos os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se na nota publicada pelo emblema do distrito de Castelo Branco sobre a aposta no treinador que, como jogador, foi campeão do mundo de sub-20, em 1989, em Riade, na Arábia Saudita, pela seleção orientada por Carlos Queiroz.



Treinador principal desde 2006/07, José Bizarro começou por orientar o Amares, passando posteriormente por Anadia, Fiães, Caniçal, Sertanense, Mafra, Leiria, Coimbrões (seis épocas consecutivas), Lusitano de Évora e, na época passada, na II Liga, o Covilhã, a última equipa que treinou.