Jorge Viegas deixa comando técnico do Olhanense e já tem substituto

Jorge Viegas, que assumiu o comando técnico da equipa principal do Olhanense na época 2021/22 após a saída do italiano Carlo Perrone, tendo-se mantido na presente temporada, já não é treinador dos "Rubro Negros".

O ​​​​​​técnico foi substituído por Hélio Pinto, que jogou em Portimonense, Louletano, Benfica, Sevilha "B", Apoel e Apollon Limassol, entre outros clubes, e que como treinador estava há duas temporadas no Louletano "B", tendo agora assinado pela formação de Olhão até final da presente temporada.

A equipa do Olhanense ocupa o último lugar do Campeonato de Portugal, Série D, com zero pontos, quando já estão decorridas seis jornadas.