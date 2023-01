Jorge Pereira eleito presidente da SAD do Praiense

Novo líder da SAD do clube do Campeonato de Portugal tem 63 anos e já foi dirigente de Espinho, Felgueiras, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, Leiria e CR Caála, de Angola.

Jorge Pereira foi eleito, por unanimidade, pela direção do Sport Clube Praiense, como presidente da SAD.

O novo líder da Sport Clube Praiense, Futebol SAD, que substitui Roberto Andrade, tem um percurso de 31 anos como dirigente profissional no futebol português e angolano.

Com 63 anos, Jorge Pereira começou na época de 1992/1993, no Sporting de Espinho, foi líder do futebol profissional no Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal, União de Leiria, Felgueiras e está, há um ano, no clube açoriano que milita no Campeonato de Portugal. Durante seis épocas esteve no CR Caála, de Angola.

O agora presidente da SAD do clube da Praia da Vitória, da Ilha da Terceira, Açores, tem no seu currículo três subidas à I Liga, uma final da Taça Intertoto e três qualificações para a Taça UEFA.

Nono classificado da série D do Campeonato de Portugal (com 18 pontos), o Praiense derrotou, no último domingo, o Ferreiras, por 1-0, com um golo do brasileiro Lucas Macedo, em jogo da 14.ª jornada.