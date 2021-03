Jogo em Lourosa voltou a ter substituição por concussão

Numa disputa de bola na grande área do Lourosa, Douglas Paula chocou com a cabeça do colega de equipa Edgar e perdeu momentaneamente os sentidos

Pelo segundo jogo consecutivo em casa houve uma substituição por concussão em Lourosa e os visitantes fizeram mais do que as três paragens estipuladas para trocas de jogadores. Depois da substituição polémica de Zé Leite, da Sanjoanense, há três semanas - que o Lourosa alega não ter sido uma concussão, mas sim um problema muscular - o Conselho de Disciplina abriu, inclusive, um processo disciplinar à Sanjoanense e ao trio de arbitragem.

Desta vez, na receção ao Beira-Mar, Douglas Paula foi o sexto jogador a sair dos aveirenses. O avançado sofreu uma concussão cerebral, devido a um choque de cabeça com o companheiro de equipa Edgar e teve de ser transportado para o Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

O avançado, que entrou aos 59 minutos para o lugar de Ivo Lemos, foi novamente substituído aos 90"+2", por Caio Sena, depois de ter estado mais de cinco minutos a receber assistência no relvado, situação que levou o árbitro Luís Máximo a conceder 11 minutos de compensação.

Numa disputa de bola na grande área do Lourosa, Douglas Paula chocou com a cabeça do colega de equipa Edgar e perdeu momentaneamente os sentidos. Após ter sido socorrido pelos departamentos médicos de ambos os clubes, o brasileiro ainda tentou sair do relvado pelo próprio pé, mas não conseguiu, tendo sido transportado de maca pelos bombeiros para o Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.