Jogo da distrital suspenso devido a petardo que rebentou no balneário dos árbitros

Ao intervalo do Benfica do Ribatejo-GD Rebocho, um petardo rebentou no balneário da equipa de arbitragem. A partida foi suspensa.

A partida que opôs o Benfica do Ribatejo ao Grupo Desportivo de Rebocho, relativa à segunda divisão da Associação de Futebol de Santarém, foi suspensa, este domingo, depois de um petardo ter rebentado no balneário dos árbitros. A equipa forasteira vencia por 1-0, quando o jogo foi interrompido.

Em comunicado, a AF Santarém lamentou o incidente. "A Associação de Futebol de Santarém e o Conselho de Arbitragem lamentam os acontecimentos deste domingo no jogo Benfica do Ribatejo-Rebocho. Depois de nos últimos dias, os treinadores, dirigentes e jogadores ribatejanos terem sido notícia por comportamentos que nos engrandecem, agora infelizmente há um acontecimento que nos envergonha a todos. Desejamos à equipa de arbitragem que se recomponha rapidamente deste incidente, deixando os organismos competentes tirarem a conclusões e aplicar de forma exemplar os regulamentos", pode ler-se na nota.