Jogo da AF Porto interrompido após agressão de jogador a árbitro

Um atleta do Senhora da Hora agrediu o árbitro da partida frente ao São Félix da Marinha, no domingo.

O São Félix da Marinha recebeu o Senhora da Hora, no domingo, e o jogo não terminou, pois aos 77 minutos Baresi, atleta da equipa visitante, agrediu o árbitro do encontro.

Numa altura em que o jogo, relativo à 23.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto, estava empatado 0-0, o juiz interrompeu o desafio após a agressão.

Segundo o Jornal de Notícias, acabou por receber tratamento hospital. Já o futebolista foi detido e vai a tribunal esta segunda-feira, adianta a mesma publicação.

Vasco Carvalho, presidente do Senhora da Hora, pediu desculpa pelo sucedido e lamentou a situação. "Numa troca de palavras entre o árbitro e um atleta do Senhora da Hora, o nosso atleta foi expulso. Disse que, no ato da expulsão, foi insultado pelo árbitro, e reagiu, agredindo-o. É uma atitude sem desculpa do atleta do Senhora da Hora, pois o árbitro estava a apitar bem e não há nada que justifique uma agressão a um árbitro ou a qualquer interveniente num jogo de futebol", escreveu na rede social Facebook.