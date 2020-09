Jogadores da formação conviveram com infetado e Lusitano VRSA cancela atividades

Lusitano Vila Real de Santo António joga pelo seguro e cancela atividades

Seis atletas da formação do Lusitano de Vila Real de Santo António - cinco juniores e um juvenil - estiveram numa festa de aniversário em que, soube-se posteriormente, um dos presentes nessa comemoração testou positivo à covid-19. O clube, de imediato, cancelou toda a atividade e fechou as instalações. Em comunicado, o emblema raiano informa que, embora essa pessoa não esteja "diretamente ligada ao Lusitano, tendo o sentido de responsabilidade e em total acordo com o plano de contingência, foi de imediato tomada esta decisão e informada de seguida a delegada de Saúde de VRSA".

Os seis atletas, de resto, "estão sob controlo da delegada de saúde e, de momento, nenhum demonstra sintomas. Estão em quarentena e à espera de realizar o teste. O resto do plantel está em vigilância", salienta o LVRSA, que, além de cancelar os treinos, fez o mesmo em relação aos jogos de preparação da equipa sénior, que participa no Distrital. A direção do clube "fechou por completo as instalações, até 27 de setembro, de forma a colaborar na paragem desta corrente de transmissão na cidade". - H.N.