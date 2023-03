Jogador que foi agredido nas distritais está "bem e com vontade de jogar"

Gonçalo Martins, do Espinheirense, reagiu nas redes sociais e garantiu estar a recuperar

Um incidente lamentável chocou o futebol português no fim de semana: no decurso de uma partida das distritais de Santarém um guarda-redes agrediu violentamente um adversário. Entretanto, esta terça-feira o jogador agredido, Gonçalo Maurício Martins, do Espinheirense, tranquilizou toda a gente a garantir que se encontra bem e a recuperar das agressões, com vontade de voltar aos relvados.

"Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Apesar da agressão de que fui alvo, estou bem e com mais vontade do que nunca de jogar futebol e de subir de divisão com os meus amigos", escreveu Gonçalo Martins nas redes sociais.

O agressor, guarda-redes do Marinhais, Francisco Lacão, arrisca pena de prisão e já anunciou que coloca um ponto final na carreira.